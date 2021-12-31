Son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? 2022 yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri?

120 milyon büyük ödülün olduğu Milli Piyango çekilişleri bugün saat 17.00'de başlayacak. Saat 23.00'te büyük ikramiyenin sahibinin belli olacağı Milli Piyango'da hangi bilete ne kadar ikramiye isabet ettiği de araştırılıyor. Bu bağlamda özellikle son saatlerde son 2 ve 3 rakama göre ikramiye kazanan numaralar araştırılır oldu. Peki, 2022 yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar hangileri? Son 2 3 rakam ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar...
2022 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO SON 2 VE 3 RAKAMA GÖRE KAZANAN NUMARALAR
2022 yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakama göre kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar
18.30: 6.000 TL kazanan numaralar
20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar
23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.