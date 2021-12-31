Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir, ne demek? Teselli ikramiyesi ne kadar 2021? Teselli ödülü kimlere verilir?

Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar 2021? Bugün uzun zamandır heyecanla beklenen gün geldi çattı ve yılbaşında şansını denemek isteyenler Milli Piyango bileti aldı. 120 milyon olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmanın hayalini kuran binlerce vatandaş bir yandan da teselli ikramiyesine ilişkin bilgileri araştırır oldu. Peki sabah saatlerinden itibaren tüm illerden vatandaşlar tarafından merakla araştırılan Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir, ne demek? Teselli ödülü kimlere verilir?
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?
Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?
Teselli ikramiyesinin ne kadar olacağı yılbaşı çekilişinin ardından belli olacak. Teselli ödülü almaya hak kazanan vatandaşlar ikramiyelerini şube ve bayilerden tahsil edilebilecek.
İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
1 120,000,000 120,000,000
2 12,000,000 24,000,000
10 1,200,000 12,000,000
40 120.000 4,800,000