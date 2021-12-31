Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir, ne demek? Teselli ikramiyesi ne kadar 2021? Teselli ödülü kimlere verilir?

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?



Teselli ikramiyesinin ne kadar olacağı yılbaşı çekilişinin ardından belli olacak. Teselli ödülü almaya hak kazanan vatandaşlar ikramiyelerini şube ve bayilerden tahsil edilebilecek.

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)

1 120,000,000 120,000,000

2 12,000,000 24,000,000

10 1,200,000 12,000,000

40 120.000 4,800,000