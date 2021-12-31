MPİ 2022 12 bin TL kazanan rakamlar sıralı tam liste! 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonucu 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar!

2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar saat 17:00'de belli olacak. Büyük ikramiye (120 Milyon TL) çekilişi saat 23:00'da yapılacak. Online veya bayilerden bilet alanlar 12 bin TL kazanan numaralar ile sıralı tam listeyi araştırmaya başladı. 2022 MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Biletlerini karşılaştırarak zaman kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı ile birlikte biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını kolay bir şekilde görebilir. İşte MPİ 2022 yılbaşı 12 bin TL kazanan rakamlar...
2022 YILBAŞI MİLLİ PİYANGO 12.000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar
18.30: 6.000 TL kazanan numaralar
20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar
23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.