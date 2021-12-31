CHP'li Tunç Soyer'den İzmirlilere yılın son zam golü! Ulaşıma yapılan yüzde 36'lık zamma tepkiler çığ gibi

"AYIBINIZIN ÜZERİNE BİR AYIP DAHA EKLEDİNİZ"

Tunç Soyer'in seçim döneminde verdiği sözü hatırlatarak eleştirilerde bulunan Hızal, "Ulaşım sistemi bu aktarma ile birlikte belki de Türkiye'nin en pahalı ulaşım sistemi olmuş olabilir. Sosyal belediyecilik anlayışı bu demek değildir. Bizler elbette ki ESHOT'un kar yapmasını beklemiyoruz, ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu ve yeri geldiğinde de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilen bir kuruluş. Bu desteğin daha yukarı çekilerek İzmirlilerin mağdur edilmemesi lazımken yükü İzmirlilerin üzerine yıkmak doğru değil. İzmirliler işe ya da bir yerden bir yere giderken en az iki araç kullanmak zorunda kalıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Mustafa Özuslu'nun mecliste yaptığı gibi pirinç ve arpa hesabı ile bu olmuyor. İnsanlar aktarma yaptıklarında ekstra ücret ödeme zorunda kalıyorlarsa İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin cebine göz dikmiş demektir.