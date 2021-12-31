1 Ocak 2022 resmi tatil mi? 1 Ocak hastaneler açık mı? Hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı kapalı mı olacak?

1 Ocak hastaneler açık mı? Tüm illerden vatandaşlar yarın hakkında bilgi edinmek istiyor ve bugünden araştırmalara başladı. Bugün yılbaşı kutlanacak ve yarın ise pek çok yerin tatil edilip edilmeyeceği bilgisi sıklıkla sorgulanıyor. Hastane, sağlık ocağı ve eczaneler gibi en çok ziyaret edilen sağlık kurumlarının yarın hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak 2022 hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı kapalı mı olacak? İşte yanıtı…
1 OCAK HASTANELER, SAĞLIK OCAĞI, ECZANELER AÇIK MI?
1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise resmi tatil dolayısıyla hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşı tatili diye de bilinen resmi tatil 1 Ocak'ta yapılıyor. Okullar ve resmi kurumlar ile pek çok özel kurum her yıl 1 Ocak tarihinde çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Ancak bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor bu nedenle de ekstra bir yılbaşı tatili bulunmuyor.
2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2022 - Yılbaşı
23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
2-3-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı