Taner Ay öldü mü, neden öldü? Taner Ay kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? soruları gündemde yer alıyor. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci Kırşehirli iş insanı Taner Ay'ın ölüm haberini verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bezci takipçilerine ''Yakın dostum'' diye bahsettiği Taner Ay'ın öldüğünü duyurdu. İşte detaylar...