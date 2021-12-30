Taner Ay öldü mü, neden öldü? Taner Ay kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? soruları gündemde yer alıyor. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci Kırşehirli iş insanı Taner Ay'ın ölüm haberini verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bezci takipçilerine ''Yakın dostum'' diye bahsettiği Taner Ay'ın öldüğünü duyurdu. İşte detaylar...
TANER AY ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Almanya'da yaşayan Kırşehir'li iş insanı Taner Ay Bulgaristan'da trafik kazası geçirdi. Ay aynı zamanda Kırşehir Belediyespor Başkan adayıydı.
Taner Ay'ın ölüm haberini Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci duyurdu.
''ERKEN KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİM''
Bezci, sosyal medya hesabından Taner Ay'ın Trafik kazası ile öldüğünü belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Yakın dostum, güzel insan Taner Ay kardeşimi, trafik kazasında çok erken kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Mekanı cennet olsun."