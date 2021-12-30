CHP'li belediyeler vatandaşa hizmet yerine parti teşkilatlarına çalışıyor! Seyit Torun’dan CHP’li belediyelere talimat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u AK Partili belediyelere imtiyaz sağladığı iddiasıyla eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin parti teşkilatına destek olması talimatı verdi. Torun; belediye başkanlarına gönderdiği mesajda, il ve ilçe örgütlerinden gelen taleplere hassasiyet gösterilmesini istedi.
PROPAGANDA ÇALIŞMASI YAPILACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un imzasıyla gönderilen mesajda, şu ifadeler yer aldı: "EYT'li vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek adına İl Başkanlıklarımızca Emekli Dernekleri, EYT'liler İlgili Sendikalar ve Demokratik Kitle Örgütleri ile birlikte kent meydanlarında 7 Ocak 2022 Cuma günü saat:14:00'da eş zamanlı olarak 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' ile ilgili basın toplantısı ve akabinde bir propaganda çalışması yapacaklardır."
ÖZEN GÖSTERİLSİN
Gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini belirten Torun, "Bu hususta belediyelerimizin il/ilçe örgütlerimizden gelecek afişleme ve billboard kiralama talepleri üzerinde hassasiyetle durması önem arz etmektedir. Konu hakkında gerekli özeni göstermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim." dedi.