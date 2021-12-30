CHP'li belediyeler vatandaşa hizmet yerine parti teşkilatlarına çalışıyor! Seyit Torun’dan CHP’li belediyelere talimat

BAKAN KURUM: YENİ BİR ALGI OPERASYONUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz istisnasız tüm şehirlerimizi, yaptığımız projelerle daha yaşanabilir hale getirirken temel belediyecilik hizmetlerini dahi aksatan, sorumlu oldukları şehirlerin sokaklarını aylarca çöpe ve kokuya mahkum edenlerin yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.

İller Bankasıyla belediyelerin, finansal yardım, danışmanlık, teknik ve proje desteğine kadar her alanda yanlarında olmayı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, şunları belirtti: