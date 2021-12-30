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    • 30.12.2021 17:06
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    • 30.12.2021 17:13
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    SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Külliye'de Türk-İş heyetini kabul etti

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk-İş temsilcilerini kabul etti. Ziyaretin teşekkür mahiyetinde olduğu belirtildi.

    Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığındaki heyeti kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

    Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

    A Haber canlı yayınına katılan muhabir Ece Altuğ görüşme ile ilgili detayları aktardı. Altuğ, "Görüşmenin teşekkür ziyareti olduğunu söyleyebiliriz. Aralık ayı ortasında 2022'de uygulanacak asgari ücrete ilişkin imzalar atılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir törenle asgari ücret duyurulmuştu. O törende Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay rahatsızlığı sebebiyle yer almamıştı. Dolayısıyla bugün Türk-İş heyetinin bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz." dedi.

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