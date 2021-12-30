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    • 30.12.2021 17:06
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    • 30.12.2021 17:06
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    Sigaraya 3 TL zam mı geldi? 2022 sigaraya bandrol zammı gelecek mi? 2022 JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!

    Yılbaşına sayılı günler kala sigara zammı da koşulmaya başlandı. Yeni yıla girilirken vartandaşlar 2022'de sigaraya zam olup olmayacağını merak ediyor. Önceki senelerde yeni yılla birlikte sigara fiyatları zamlanmıştı. Sosyal medyada yayılan haberlere göre, sigara fiyatlarında 3 TL zam yapılacağı konuşuluyor. 1 Ocak 2022'de sigaraya bandrol zammı geleceği de konuşulanlar arasında. Peki, 2022 sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigaraya 3 TL zam mı geldi? 2022 güncel zamlı JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!

    takvim.com.tr
    Sigaraya 3 TL zam mı geldi? 2022 JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!

    Sigara zammı ile ilgili gündemde araştırmalar hız kazandı. Yeni yılda sigara zammı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmaya çalışırken diğer yandan da sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Sigaraya 3 TL zam mı geldi? 2022'de sigaraya bandrol zammı geldi mi? Zamlı JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!

    SİGARAYA BANDROL ZAMMI MI GELİYOR?

    2020 senesinin sonlarında bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmış, daha sonraki aylarda 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha uygulanmıştı. 2022 yılı başından itibaren ise sigara ve içkilerde bandrol fiyatlarına yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürütüldüğü iddia edildi.

    Yeni zammın detayları merak edilirken, bandrol zammının sigara fiyatlarında 1 lira civarında bir zamma yol açacağı ifade edildi.

    FE'nin yüzde 28 olması ve zammın yansıtılması durumunda 18 liralık sigaralara 1.5 liralık ÖTV zammı yapılması zorunlu hale gelmiş olacak.

        SİGARAYA 3 TL ZAM MI GELDİ?

        Henüz 3 TL sigara zammı ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

        GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

        PHİLİP MORRİS MARKA

        Marlboro Edge: 19 TL

        Marlboro Touch: 20 TL

        Marlboro: 21 TL

        Parliament: 21,50 TL

        Parliament Midnight Blue: 20,50 TL

        Muratti: 19 TL

        Muratti Blu: 18 TL

        Lark: 18 TL

        Chesterfield: 17,50 TL

        Chesterfield Mode: 15,50 TL

        L&M: 17,50 TL

        JTI MARKA SİGARALAR

        Winston Slender: 18 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

        Winston: 19 TL

        Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

        Camel Slender: 17,50 TL

        Camel: 18 TL

        Monte Carlo Slender: 17,50 TL

        Monte Carlo: 17,50 TL

        LD: 17,50 TL
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        Haberler Güncel Sigaraya 3 TL zam mı geldi? 2022 sigaraya bandrol zammı gelecek mi? 2022 JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!
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