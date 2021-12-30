Sigaraya 3 TL zam mı geldi? 2022 sigaraya bandrol zammı gelecek mi? 2022 JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!

Sigara zammı ile ilgili gündemde araştırmalar hız kazandı. Yeni yılda sigara zammı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmaya çalışırken diğer yandan da sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Sigaraya 3 TL zam mı geldi? 2022'de sigaraya bandrol zammı geldi mi? Zamlı JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!
SİGARAYA BANDROL ZAMMI MI GELİYOR?
2020 senesinin sonlarında bandrol fiyatlarına yüzde 100 ila yüzde 400 oranlarında zam yapılmış, daha sonraki aylarda 2021 yılı başında bandrole yüzde 25 zam daha uygulanmıştı. 2022 yılı başından itibaren ise sigara ve içkilerde bandrol fiyatlarına yüzde 40 ile yüzde 50 oranında zam yapmak için hazırlık yürütüldüğü iddia edildi.
Yeni zammın detayları merak edilirken, bandrol zammının sigara fiyatlarında 1 lira civarında bir zamma yol açacağı ifade edildi.
FE'nin yüzde 28 olması ve zammın yansıtılması durumunda 18 liralık sigaralara 1.5 liralık ÖTV zammı yapılması zorunlu hale gelmiş olacak.