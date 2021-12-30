Sigaraya 3 TL zam mı geldi? 2022 sigaraya bandrol zammı gelecek mi? 2022 JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!

Sigara zammı ile ilgili gündemde araştırmalar hız kazandı. Yeni yılda sigara zammı iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sigara tiryakileri bir yandan sigarayı bırakmaya çalışırken diğer yandan da sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Sigaraya 3 TL zam mı geldi? 2022'de sigaraya bandrol zammı geldi mi? Zamlı JTI, Philip Morris, British American Tobacco fiyat listesi!