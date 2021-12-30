Kırklareli Valisi Bilgin: Selde zarar görenlere 5'er bin lira yardım yapıyoruz

İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRA YARDIM

Vali Yıldırım, selden etkilenenlere her türlü desteğin verildiğin dile getirerek, "Burada zarar gören tüm vatandaşlarımıza ilk etapta 5'er bin lira yardım yapıyoruz, devletimiz olarak, valilik olarak. Ayrıca burada eşyası zarar gören tüm vatandaşlarımızın eşyalarının alınmasını sağlayacağız, talimat verildi bununla ilgili. Kömür, odun gibi yakacak ihtiyaçlarının tümünü karşılıyoruz. Yani vatandaşlarımızın tüm mağduriyetini gideriyoruz. Bu konuda en ufak sorun yok. Yıldırım Mahallesi'nde 10 tane küçükbaş hayvan telef olmuştu. Bunu da bedava karşılıyoruz yine valiliğimiz olarak. Ayrıca 1 tane de büyükbaş hayvan telef olmuştu ve onu da bir çiftlik sahibinden temin ederek karşılıyoruz. Aynı zamanda bunların tüm yem ihtiyaçlarını yine devletimiz olarak karşılıyoruz" dedi.