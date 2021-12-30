Kırklareli Valisi Bilgin: Selde zarar görenlere 5'er bin lira yardım yapıyoruz

Lüleburgaz'da önceki gün metrekareye düşen 80 kilo yağışta, Lüleburgaz Deresi taştı, Yıldırım Mahallesi'ndeki Küme Evler mevkisinde evler sular altında kalırken, mahsur kalanlar askeri araçlar ve kepçeler ile kurtarıldı. 304 kişi, misafirhanelere ve akrabalarının yanına yerleştirildi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bugün selin vurduğu ve hasat tespit çalışmalarının sürdüğü mahallede incelemelerde bulunup, halkla bir araya geldi.
'3 EV YIKILMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA'
Vali Bilgin, Yıldırım ve Durak mahallelerinde yağışa bağlı sel felaketinin oluştuğunu belirterek, "Bu sel felaketi sonucunda da özellikle Yıldırım mahallemizdeki evlerin zemin katları sular altında kaldı. Özellikle 3 evimizde, 1 ev kesin olmakla birlikte, 3 ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Zaten dün 304 vatandaşımızı tahliye etmiştik, o konuda herhangi bir sorun yok. Misafirhanelerimizde ve kendi akrabalarının yanında vatandaşlarımız dün gece geceyi buralarda geçirdiler. Her türlü gıda ihtiyaçlarını çocukların okul ile ilgili ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca bugün burada 150'ye yakın çalışanımız ile buradayız.
Evlerin temizliğini yapan elemanlarımızdan tutun da yine hasar tespit çalışmalarını yapan elemanlarımız, aynı zamanda iş makinelerimiz, yolların tahrip olduğunu görüyorsunuz yolları yapan iş makinelerimiz ve buradaki hafriyatları kaldıran arkadaşlarımız var. Kısaca özetleyecek olursak burada özellikle su taşkının olduğu derenin kontrol altına alınması için bir tahkimat yaptık ve tahkimatla birlikte bölgenin sel ile ilgili oluşabilecek riskleri önlemiş olduk. Bunun akabinde oluşan hasarları ortadan kaldırmak içinde önce tespit çalışmalarına akabinde de moloz kaldırma, tahrip olan eşyaların kaldırılması ve evlerin temizliğini burada kamu kurum kuruluşlarımız, belediyemiz ile hep birlikte el ele vererek yapmaktayız. Burada özellikle Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz de büyük özveri ile çalışıyorlar" diye konuştu.