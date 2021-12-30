Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin ilk toplantısı ocak ayında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'la ilişkilere yönelik, "Ermenistan ile Karabağ zaferinden sonra ilişkilerin normalleşmesi için Azerbaycan'ın da girişimleri oldu bizde artık savaş bitti." dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu, Ermenistan ile ilgili özel temsilci konusuna da açıklık getirdi.

"OCAK AYI İÇERİSİNDE OLMASI PLANLANIYOR"

Çavuşoğlu, "Özel temsilciler kendi aralarında konuşacaklar, toplantı tarihini belirleyecekler. Henüz tarih belli değil. Ocak ayı içerisinde olması planlanıyor." ifadelerini kullandı.



"6'LI FORMATTA DA ATILABİLECEK ADIMLAR VAR"

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile ilgili diğer açıklamaları şöyle:

"İkili ilişkileri normalleştirmek için çalışırken, 6'lı formatta da atılabilecek adımlar var. Bunlar aslında birbirini tamamlayıcı unsurlar.

"KARABAĞ ERMENİLERİNİN TUTUMU ORTADA"

Gördüğümüz kadarıyla şu anki Ermenistan yönetimin yaşadığı en büyük zorluk, savaşın da kaybedilmesinin etkisiyle daha da radikalleşen bir grubun var olması. Özellikle Karabağ Ermenilerinin tutumu ortada."