31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi! 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak?

1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve devlet daireleri kapalı oluyor. Bu kapsamda 1 Ocak Cumartesi günü eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanede işleri olan kişiler ''31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak?" Sorularının cevabını arama motorlarında aratıyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları!
31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA ECZANELER KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?
31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Eczaneler, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 ve 19:00 saatleri aralığında hizmet veriyorlar. 1 Ocak yılbaşı tatili resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
31 ARALIK'TA VE YILBAŞINDA ECZAENELER AÇIK MI?
31 Aralık tarihinde eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
1 Ocak yılbaşı tatili olacak. Bu sebeple bugün sadece nöbetçi eczaneler çalışıyor. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.