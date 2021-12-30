31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi! 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak?

1 Ocak'ın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve devlet daireleri kapalı oluyor. Bu kapsamda 1 Ocak Cumartesi günü eczanelerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanede işleri olan kişiler ''31 Aralık Cuma yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşında eczaneler kaçta açılıp kapanacak?" Sorularının cevabını arama motorlarında aratıyor. İşte merak edilen tüm soruların cevapları!