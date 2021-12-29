Turkovac aşı randevuları açıldı mı? Turkovac aşısı randevu alma ekranı! 2 doz Biontech olan Turkovac aşısı olabilir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. Sağlık Bakanı Koca yarından itibaren Şehir Hastanelerinde TURKOVAC uygulamasının başlayacağını duyurdu. Peki, Turkovac aşı randevuları açıldı mı? 2 doz Biontech olan Turkovac aşısı olabilir mi? İşte detaylar!
TURKOVAC AŞI RANDEVULARI AÇILDI MI?
Bakan Koca: Yarından itibaren özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak.
2 SINOVAC 2 BIONTECH OLANLAR 3. DOZU YERLİ AŞI TURKOVAC OLABİLİR Mİ?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ın kullanılmasının antikor sayısını 4 ila 5 kat artırabilme özelliği olduğunu söyledi.
Aydın, salgınla mücadelede dış ve iç bariyer olmak üzere iki faktör olduğunu, dış bariyerin maske, mesafe ve temizlik kurallarından, iç bariyerin ise kişinin savunma hücrelerinden oluştuğunu belirtti. Aydın, iç bariyerin kuvvetli olabilmesi için ya hastalığın geçirilmesi ya da kişinin aşılanmış olması gerektiğine işaret etti.