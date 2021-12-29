İşadamı Ethem Sancak'dan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusu

İşadamı Ethem Sancak, TBMM'de kendisine hakaret eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı:

Özkoç, canlı yayınlanan bütçe görüşmelerinde şahsıma karşı alenen kötü niyetli ve bilinçli bir şekilde hakaret ve iftirada bulunmuştur. Gerek şahsi, gerek ticari, gerekse siyasi kimliğime gölge düşürmek maksadıyla iftira ve hakaretlerini defalarca tekrarlamıştır. Halka hizmet etmek için seçilmiş bir milletvekilinin vatandaşa hakaret etmesi ve yalan beyanda bulunması kabul edilecek bir tavır değildir.

