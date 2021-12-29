Bugün öğleden sonra okullar tatil mi? 30 - 31 Aralık okul var mı? 30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?

Yeni yıla sadece sayılı günler kaldı. Birçok kişi yılbaşı planını yaptı. Yeni yıl heyecanı tam gaz devam ederken öğrenciler tatil hakkında araştırmalara başladı. Çalışanlar ve öğrenciler yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlar sorularını gündeme getirdi. Yarın yani 30 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Peki, 30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Bugün öğleden sonra okullar tatil mi? 30 - 31 Aralık okul var mı? İşte merak edilenler!
30 ARALIK TATİL Mİ YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2021 tarihinde gece 00:00'da yeni yıla girilecek. 1 Ocak'ta resmi tatil ancak 31 Aralık resmi tatil değildir. Dolayısıyla 31 Aralık günü okullar ve işyerleri açık olacaktır.
Yine 30 Aralık Perşembe günü için de aynı şey geçerli. Ocak ayında sadece 1 gün resmi tatil vardır.
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılbaşı tatili sadece 1 gündür. 2022 yılında 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Pazartesi günü normal hayat akışı devam edecektir.