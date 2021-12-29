Bugün öğleden sonra okullar tatil mi? 30 - 31 Aralık okul var mı? 30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün?

Yeni yıla sadece sayılı günler kaldı. Birçok kişi yılbaşı planını yaptı. Yeni yıl heyecanı tam gaz devam ederken öğrenciler tatil hakkında araştırmalara başladı. Çalışanlar ve öğrenciler yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlar sorularını gündeme getirdi. Yarın yani 30 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Peki, 30 Aralık Perşembe yarım gün mü? Bugün öğleden sonra okullar tatil mi? 30 - 31 Aralık okul var mı? İşte merak edilenler!