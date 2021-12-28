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    • Güncel
    • 28.12.2021 11:21
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    • 28.12.2021 11:25
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    Türkiye genelinde 21 bin 445 personelin katılımıyla "alkol operasyonu"! Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı

    Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türkiye genelinde 21 bin 445 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'alkol' operasyonunda, 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığını, 415 aranan şahsın yakalandığını ve 19 bin 966 litre kaçak/sahte alkollü içkinin ele geçirildiğini açıkladı.

    Yılbaşı öncesi eşzamanlı alkol operasyonu

    Emniyet, yılbaşına günler kala kaçak/sahte alkolcülerin peşine düştü.

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 27.12.2021 tarihinde ülke genelinde halk sağlığının korunması, kaçak sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla alkollü içki satışı yapan ve sahte içki sattığı/bulundurduğu şüphesi bulunan işyerleri ile depolarına yönelik olarak eş zamanlı "Alkol Operasyonu" gerçekleştirildi.

    21.445 personelin katılımıyla yapılan operasyonda;

    23.688 iş yerinde/depoda arama ve denetleme gerçekleştirildi.

    337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı,

    415 aranan şahıs yakalandı,

    19.966 litre kaçak/sahte alkollü içki,

    2.292 şişe kaçak/sahte alkollü içki,

    4.365 adet içki aroması, 8.658 adet boş alkollü içki şişesi, 2.542 adet sahte bandrol,

    4.571 paket kaçak sigara, 33.300 adet doldurulmuş ve 23.314 adet boş makaron, 220 adet puro,

    26 adet tarihi eser,

    6 kg esrar, 164 gram eroin, 14.046 adet sentetik uyuşturucu,

    18 adet tabanca, 17 adet tüfek ve bunlara ait 1.316 adet fişek ele geçirildi.

    6 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

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    Haberler Güncel Türkiye genelinde 21 bin 445 personelin katılımıyla "alkol operasyonu"! Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı
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