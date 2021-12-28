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    • Güncel
    • 28.12.2021 17:10
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    • 28.12.2021 17:10
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etti

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

    Masada enflasyonla mücadele var
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etti
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