Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
- Güncel
- 28.12.2021 17:10
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- Son Güncelleme:
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- 28.12.2021 17:10
Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla’yı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı kabul etti.