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    • 28.12.2021 17:22
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    • 28.12.2021 17:22
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    Bursa'da yılbaşı öncesi jandarmadan 100 tim ile operasyon

    Bursa'da, jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi 100 tim ve 344 kişilik personel ile düzenlenen operasyonda; aranan 4 kişi yakalanırken, 1'i gözaltına alındı.

    Yılbaşı öncesi jandarmadan 100 tim ile operasyon

    İl Jandarma Komutanlığı'nca kamu güvenliğinin sağlanması, şuç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla kaçak ve sahte içki ile mücadele kapsamında dün operasyon düzenlendi.

    100 tim ve 344 kişilik personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 27 mekan, 111 büfe, 313 bakkal, 98 kahve olmak üzere toplam 549 iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

    Operasyon kapsamında, 2 bin 840 kişinin UYAP sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi de yakalandı. Hakkında adli ve idari işlem yapılan 4 kişiden 1'i, gözaltına alındı.

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