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    • Güncel
    • 27.12.2021 08:01
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    • 27.12.2021 08:01
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    Son dakika: İstanbul’da trafik çilesi sürüyor! Haftanın ilk gününde trafik yüzde 50’ye ulaştı

    Megakent İstanbul’da ulaşım çilesi sürüyor. Trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Maltepe ve Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 50 olarak ölçümlendi.

    İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik kilit

    İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

    İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ile öğrenci servis araçları Kadıköy ve Maltepe D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

    Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da araç yoğunluğu olduğu görüldü.

        Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde her iki istikamette de artması da beklenenler arasında.

        İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 50 olarak ölçümlendi.

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        Haberler Güncel Son dakika: İstanbul’da trafik çilesi sürüyor! Haftanın ilk gününde trafik yüzde 50’ye ulaştı
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