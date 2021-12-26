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    • 26.12.2021 19:53
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı, 26 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve salgının seyrinde son durum...

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 965 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.


    Günlük verileri değerlendiren Bakan Koca, "Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz" ifadelerini kullandı.

    25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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