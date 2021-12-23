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    • 23.12.2021 16:32
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    Son dakika: Yılbaşı öncesi skandal olay! Gıda teröristleri yine iş başında! Tarihi geçmiş tam 4 ton 200 kilo hindi eti

    Yılbaşına sayılı günler kala gıda teröristleri halkın sağlığını hiçe sayarak harekete geçti. Sahte alkol üretimlerinden sonra yılbaşında en çok pişirilen hindide de skandal ortaya çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde bir depoda satışa hazır halde bulunan son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi etine el koyarak imha etti.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı denetimde bir depoda satışa hazır halde son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirdi.

    Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam ediyor.

    Yılbaşı denetimleri kapsamında çalışmalar yürüten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu gıda denetim ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda satışı yapan ve depolayan iş yerlerini denetledi.

        Denetimlerde bir depoda son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi eti ele geçirildi.

        Etlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahibine cezai işlem uygulandı.
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        Haberler Güncel Son dakika: Yılbaşı öncesi skandal olay! Gıda teröristleri yine iş başında! Tarihi geçmiş tam 4 ton 200 kilo hindi eti
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