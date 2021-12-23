CHP'li Çankaya Belediyesi'nin bankamatik memuru Tezcan Karakuş Candan'a soruşturma

1.567 GÜN İZİN VE RAPOR KULLANMIŞ

Tezcan Karakuş Candan hakkında çok önemli bilgilere ulaşıldı. Candan'ın göreve başladığı 11.08.1993 tarihinden bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor kullandığı, bu sürenin ise yaklaşık 4.5 yıla tekabül ettiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Diğer yandan, Mimar Candan'ın Dış İlişkiler Müdürlüğünde bulunan imza mesai takip çizelgelerinin incelendiği, yapılan inceleme sonucunda görev yaptığı 22.05.2015 - 23.09.2019 tarihleri arasında 109 tam gün, 217 yarım gün mesaisine geldiğine dair imzasının bulunduğu, 23.09.2019 tarihinden bugüne kadar görev yaptığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ise imza takip listesinde hiçbir imzasının bulunmadığı bilgisi edinildi.