CHP'li Çankaya Belediyesi'nin bankamatik memuru Tezcan Karakuş Candan'a soruşturma

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş'un, memur olarak görev yaptığı Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmeden maaş aldığını ilk olarak belgeleriyle ortaya çıkmıştı. Karakuş'un, 30 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in babası Doğan Taşdelen'in başkanlığı döneminde mimar olarak işe alındığı, Candan'ın, Mimarlar Odası üyeliğine seçilmesiyle birlikte Çankaya Belediyesi'ndeki işlerini aksatmaya başladığı deşifre edilmişti.
BELEDİYEYE GİTMEDEN MAAŞ ALMIŞ
Bu gelişmelerin ardından Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından hakkında soruşturma izni istenen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı ve Çankaya Belediyesi çalışanı Tezcan Karakuş Candan'ın 7 yıl içinde sadece 60 kez belediyeye giriş yaptığı ve bu süreçte maaş almaya devam ettiği ise belgeleriyle birlikte kamuoyuna yansımıştı.
1.567 GÜN İZİN VE RAPOR KULLANMIŞ
Tezcan Karakuş Candan hakkında çok önemli bilgilere ulaşıldı. Candan'ın göreve başladığı 11.08.1993 tarihinden bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor kullandığı, bu sürenin ise yaklaşık 4.5 yıla tekabül ettiği öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Diğer yandan, Mimar Candan'ın Dış İlişkiler Müdürlüğünde bulunan imza mesai takip çizelgelerinin incelendiği, yapılan inceleme sonucunda görev yaptığı 22.05.2015 - 23.09.2019 tarihleri arasında 109 tam gün, 217 yarım gün mesaisine geldiğine dair imzasının bulunduğu, 23.09.2019 tarihinden bugüne kadar görev yaptığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ise imza takip listesinde hiçbir imzasının bulunmadığı bilgisi edinildi.