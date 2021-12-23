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    • 23.12.2021 10:53
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    Son dakika: Sızma yapan teröristler ex oldu

    Son dakika... MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

    Sızma yapan teröristler ex oldu

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

    TERÖRE GEÇİT YOK

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.

    ÖLEN ÖLENE

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK'dan gereken cevabı almaya devam ediyor.

    10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.
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