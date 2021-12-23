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    • 23.12.2021 15:19
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    KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar, hangi tarihte hesaplara yatacak?

    Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi olan ve belirtilen şartları taşıyan binlerce yükseköğrenim öğrencilerine karşılıksız, geri ödemesiz burs veriliyor. Başvuruların 10 Kasım’da sona ermesinin ardından Aralık ayının son günleri yaşanırken ne kadar ücret yatırılacağı ve ne zaman hesaplara geçeceği merak konusu oldu. Peki 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar, hangi tarihte hesaplara yatacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak?

    KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar, hangi tarihte hesaplara yatacak? sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisinin yararlandığı burs eğitime ekonomik olarak büyük katkı sağlıyor. 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak?

    KYK KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?

    KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

    İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

    2022 KYK KREDİ VE BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Lisans öğrencisi 850

    Yüksek lisans öğrencisi 1.700 TL

    Doktora 2.550 TL

        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

        İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

        Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

        AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

        Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

        KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

        BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Başarısız olma,

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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        Haberler Güncel KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar, hangi tarihte hesaplara yatacak?
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