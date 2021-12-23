KYK burs ve kredisi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK burs ücreti ne kadar, hangi tarihte hesaplara yatacak? sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisinin yararlandığı burs eğitime ekonomik olarak büyük katkı sağlıyor. 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki KYK bursu hesaplara ne zaman yatacak?
KYK KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
2022 KYK KREDİ VE BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.
Lisans öğrencisi 850
Yüksek lisans öğrencisi 1.700 TL
Doktora 2.550 TL