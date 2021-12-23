İstanbul ve Ankara Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. İstanbul, Ankara bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Çalışanlar ve yüz yüze eğitim alanlar İstanbul ve Ankara'daki son durumla ilgili bilgi almak istiyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kar tatili beklentisi de oluşmaya başladı. Eğitim hayatını olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Ankara'da tatil olup olmadığı sorgulanan konulardan birisi oldu. Peki, 24 Aralık İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İstanbul ve Ankara'da kar tatili var mı? İşte Valilik açıklamaları son dakika!
24 ARALIK İSTANBUL VE ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul ve Ankara'da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. İşte bugün kar tatili olan iller listesi;
Yurt genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime bir gün ara verildi.
KASTAMONU
Kastamonu'da gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.
Kastamonu'da gün boyunca etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerinde yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü de ara verildi.
Ayrıca eğitim ve öğretime ara verilen 9 ilçede engelli ve hamile personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.