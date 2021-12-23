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    • 23.12.2021 16:51
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    Hazine ve Maliye Bakanlığından Can Ataklı'nın skandal iddiasına sert yanıt: Medya tetikçiliği

    Sözcü Gazetesi’nin kuruluşu Korkusuz’da yazan Can Ataklı'nın gerçeklerle yakından uzaktan hiçbir alakası olmayan skandal iddiasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlığın basın açıklamasında, "Söz konusu bu yazı basın tetikçiliğidir" denildi.

    Can Ataklı’nın skandal iddiasına sert yanıt

    CHP medyasından yandaş Can Ataklı yalanlarına hız kesmeden devam ediyor. Sözcü Gazetesi'nin kuruluşu Korkusuz'da yazan Can Ataklı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yle ilgili hiçbir doğruluğu olmayan bir yazı kaleme aldı.

    CHP'NİN CAN'I YİNE YALAN YAZIYOR

    Provokatör Ataklı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, 4 saatlik bir toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

    BAKANLIK SERT ÇIKTI

    Bu iddiaların üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sert bir yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada iddianın gerçekle alakası olmadığı ve bu yapılanın 'medya tetikçiliği' olduğu ifade edildi.

    İşte o açıklama;

    23.12.2021 tarihinde Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Can Ataklı tarafından aktarılan ifadelere ilişkin bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

    GERÇEĞİ YANSITMIYOR

    Gazetecilik ilkeleri ile asla bağdaştırılamayacak, gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu köşe yazısındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunda vesayet rejimi savunuculuğu dahil birçok yalan ve iftira dolu yazılan ile gündeme gelen Can Ataklı'nın; dezenformasyon odaklı kaleme aldığı bu iddialar, Türkiye Ekonomi Modelini itibarsızlaştırma, piyasalarda ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacı taşımaktadır.

        MEDYA TETİKÇİLİĞİ

        Söz konusu bu yazı en hafif tabir ile "medya tetikçiliği"dir. Hayal dünyasını, yalanlarla ve kurgu senaryolarla köşesine taşıyan bu kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.
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