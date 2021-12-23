Hazine ve Maliye Bakanlığından Can Ataklı'nın skandal iddiasına sert yanıt: Medya tetikçiliği

BAKANLIK SERT ÇIKTI

Bu iddiaların üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sert bir yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada iddianın gerçekle alakası olmadığı ve bu yapılanın 'medya tetikçiliği' olduğu ifade edildi.

İşte o açıklama;

23.12.2021 tarihinde Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Can Ataklı tarafından aktarılan ifadelere ilişkin bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Gazetecilik ilkeleri ile asla bağdaştırılamayacak, gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu köşe yazısındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunda vesayet rejimi savunuculuğu dahil birçok yalan ve iftira dolu yazılan ile gündeme gelen Can Ataklı'nın; dezenformasyon odaklı kaleme aldığı bu iddialar, Türkiye Ekonomi Modelini itibarsızlaştırma, piyasalarda ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacı taşımaktadır.