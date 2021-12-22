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    • Güncel
    • 22.12.2021 10:43
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    • 22.12.2021 10:43
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    İstanbul barajlarında son durum ne?

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı.

    İstanbul barajlarında son durum ne?

    İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Mega kentte Aralık ayının başında yüzde 40 seviyelerine inen doluluk oranı yağışların ardından yüzde 48,06 olarak ölçüldü.

    İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,06 olarak ölçüldü.

    İstanbul'da aralık ayı başında yüzde 40'lara gelen su seviyesi yaklaşık yağışlarla beraber yüzde 8 oranında artarak 48,06 seviyesine çıktı.

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    Haberler Güncel İstanbul barajlarında son durum ne?
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