ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Giriş belgesini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.Üç oturumdan oluşacak sınavların ilk oturumları saat 09.30'da, ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde
2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.