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    • 22.12.2021 11:01
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    ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    Hafta ortasında ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi’nde eğitim gören binlerce öğrenci güz dönemi final sınavları için geri sayıma başladı ve ders çalışmaya devam ediyor. Sınav hakkında pek çok bilgi merak ediliyor ve özellikle online mı yoksa yüzyüze mi yapılacağı öğrenilmek isteniyor. Peki Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Giriş belgesini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz.

    ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

    ATA AÖF Güz Dönemi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.Üç oturumdan oluşacak sınavların ilk oturumları saat 09.30'da, ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

    ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

    Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde,

    Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde,

    Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde,

    Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde

    2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Online Deneme Sınavı Modülü

        Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı tip ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

        Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

        Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı "Mozilla Firefox" tur. Sınavlarda "sınav raporunu görüntüleyememe" sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

        Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan "Rapora Git" butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

        Deneme Sınavlarının yer aldığı LMS sistemine giriş için adresimiz; lms3.ataaof.edu.tr
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        Haberler Güncel ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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