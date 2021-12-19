Bulgarlar Edirne’yi adeta AVM’ye çevirdi! Her türlü ihtiyaçları için şehre akın etti

Bulgar levasının 9,44'e ulaşmasıyla alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı. Alışveriş için günübirlik ziyaretleri arttı. Günlük market ihtiyaçlarından mobilyaya, giyimden kozmetiğe bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılamaya gelen Bulgarlar, tomar tomar para harcadı.

İŞÇİ ARIYORLAR

Edirne esnafı da gelen Bulgar müşterilerine uygun yeni adımlar atmaya başladı. İş yerlerine Türkçe'nin yanında Bulgarca tabelalar da astı. Birçok işletme sahibi de Bulgarca bilen işçi bulmak için ilanlar vermeye başladı.