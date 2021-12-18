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    • 18.12.2021 14:38
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    • 18.12.2021 15:13
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    TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak! Veri kapasitesi 15 kat artıyor

    Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. TÜRKSAT 5B uydusunun yarın fırlatılacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, bununla birlikte veri kapasitesinin 15 kat artacağına vurgu yaptı.

    Veri kapasitesi 15 kat artıyor

    Türkiye'nin haberleşme kapasitesine büyük güç katacak olan Türksat 5B uydusu; 19 Aralık 2021 Saat 06.58'de ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında "TÜRKSAT 5B ile veri kapasitesi 15 kat artacak" ifadelerini kullandı.

    Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

    Yarın fırlatılacak TÜRKSAT 5B ile veri kapasitesi 15 kat artacak. Yerli ve milli uydumuz olacak 6A çalışmaları da devam ediyor.

    Bütün dünya bilsin ki ana vatanda, mavi vatanda ve uzay vatanda giderek artan iddia ile yolumuza devam edeceğiz.

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    Haberler Güncel TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak! Veri kapasitesi 15 kat artıyor
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