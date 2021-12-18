TÜRKSAT 5B Uydusu yarın fırlatılacak! Veri kapasitesi 15 kat artıyor

Türkiye'nin haberleşme kapasitesine büyük güç katacak olan Türksat 5B uydusu; 19 Aralık 2021 Saat 06.58'de ABD'deki Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu açıklamasında "TÜRKSAT 5B ile veri kapasitesi 15 kat artacak" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Yarın fırlatılacak TÜRKSAT 5B ile veri kapasitesi 15 kat artacak. Yerli ve milli uydumuz olacak 6A çalışmaları da devam ediyor.

Bütün dünya bilsin ki ana vatanda, mavi vatanda ve uzay vatanda giderek artan iddia ile yolumuza devam edeceğiz.

