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    • 18.12.2021 19:53
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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 18 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte güncel kovid-19 tablosu...

    18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

    HATIRLATMA DOZUNU İHMAL ETMEYİN
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

    17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

            8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

                    2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 18 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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