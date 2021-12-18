Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 18 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. İşte güncel kovid-19 tablosu...

18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

HATIRLATMA DOZUNU İHMAL ETMEYİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU



16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU



