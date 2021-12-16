Son dakika: Kahraman Mehmetçik'ten terör temizliği! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

Mehmetçik'ten terör temizliği! 3 terörist artık yok

Öte yandan MSB'den yapılan bir diğer açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist de Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Ayrıntılar geliyor...