Atatürk simsarı Yılmaz Özdil'in skandal Kıbrıs sözleri akıllara HDP'yi getirdi!

Skandal sözlere Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan tepki geldi. Altınok, "Sizi bilmem ama şairin onca çabasına rağmen bu dizeler benim aklıma PKK'dan ziyade HDP'yi getirdi" dedi.

İşte Altınok'un konuyla ilgili o yazısından bir bölüm:

Kemalist emeklilere zamanın 2500 lirasından kitaplar satarak sınıf atlayan Yozdil tam bir sonradan gurme olmuş. "Dansözlük yaptım, gocunulacak bir şey değil" diyen hemşerisi kadar olmasa da performansı fena değil.