Atatürk simsarı Yılmaz Özdil'in skandal Kıbrıs sözleri akıllara HDP'yi getirdi!

Mustafa Kemal Atatürk tüccarı Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil yine toplumda infial oluşturacak sözler sarf etti. Özdil bugünkü yazısında Rumlar'a ve yaptıkları mezelere methiyeler düzdü. Şirazeyi kaçıran Özdil, "Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir" dedi.
Toplumda "Yalan makinesi" diye tarif edilen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşe yazısında tartışmalara neden olacak ifadelere yer verdi. Türk milletini rakıyla özdeşleştiren Özdil, Rumlara övgü dolu sözler kullandı.
"RAKI BÖLÜCÜ DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ ÖRGÜTTÜR"
Rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil'in uydurma yazısındaki ilgili bölüm şöyle:
"Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!"
Skandal sözlere Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan tepki geldi. Altınok, "Sizi bilmem ama şairin onca çabasına rağmen bu dizeler benim aklıma PKK'dan ziyade HDP'yi getirdi" dedi.
İşte Altınok'un konuyla ilgili o yazısından bir bölüm:
Kemalist emeklilere zamanın 2500 lirasından kitaplar satarak sınıf atlayan Yozdil tam bir sonradan gurme olmuş. "Dansözlük yaptım, gocunulacak bir şey değil" diyen hemşerisi kadar olmasa da performansı fena değil.