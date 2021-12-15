Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.12.2021 09:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.12.2021 10:04
    ABONE OL

    Atatürk simsarı Yılmaz Özdil'in skandal Kıbrıs sözleri akıllara HDP'yi getirdi!

    CHP’nin yalan medyasında Atatürk simsarlığı yapan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, köşe yazısında skandal ifadeler kullandı. Özdil, Türk milletini rakıcı olarak göstererek Kıbrıs’ın bir mezeye Rumlara verileceğini yazdı. Skandal sözlere Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok’tan tepki geldi. Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında, “Sizi bilmem ama şairin onca çabasına rağmen bu dizeler benim aklıma PKK'dan ziyade HDP'yi getirdi” dedi.

    Mustafa Kemal Atatürk tüccarı Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil yine toplumda infial oluşturacak sözler sarf etti. Özdil bugünkü yazısında Rumlar'a ve yaptıkları mezelere methiyeler düzdü. Şirazeyi kaçıran Özdil, "Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir" dedi.

    Toplumda "Yalan makinesi" diye tarif edilen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşe yazısında tartışmalara neden olacak ifadelere yer verdi. Türk milletini rakıyla özdeşleştiren Özdil, Rumlara övgü dolu sözler kullandı.

    "RAKI BÖLÜCÜ DEĞİL BİRLEŞTİRİCİ ÖRGÜTTÜR"
    Rakının bölücü değil birleştirici bir örgüt olduğunu savunan Özdil'in uydurma yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

    "Örgüttür rakı! Peynir, kavun, rakı, PKR'dir. Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür. Türk'ü de içer, Kürt'ü de, Ermeni'si de, Yahudi'si de…Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir!"

    Skandal sözlere Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan tepki geldi. Altınok, "Sizi bilmem ama şairin onca çabasına rağmen bu dizeler benim aklıma PKK'dan ziyade HDP'yi getirdi" dedi.

    İşte Altınok'un konuyla ilgili o yazısından bir bölüm:

    Kemalist emeklilere zamanın 2500 lirasından kitaplar satarak sınıf atlayan Yozdil tam bir sonradan gurme olmuş. "Dansözlük yaptım, gocunulacak bir şey değil" diyen hemşerisi kadar olmasa da performansı fena değil.


        Eskiden memleketin dertleriyle içen Atatürk pozlarında rakısını yudumlayıp mezeye yüz vermezdi... Çünkü Ata da bir avuç beyaz leblebiyle o faslı geçiştirirdi.
        Şimdilerde ise o meşhur fıkradaki gibi mezeden yiyenlerin arasına karışmış... Keyiften demleniyor Yozdil.
        Geçen gün sosyal medyada, kiminle kafa bulduğu pek anlaşılmayan bir akrostişi düştü önüme:
        "Örgüttür rakı!
        Peynir, kavun, rakı, PKR'dir.
        Ama bölücü değildir, birleştirici örgüttür.

        Türk'ü de içer Kürt'ü de, Ermeni'si de... Rumlar öyle meze yapar ki kardeşim, helali hoş olsun, Kıbrıs'ı veresin gelir..."
        Sizi bilmem ama şairin onca çabasına rağmen bu dizeler benim aklıma PKK'dan ziyade HDP'yi getirdi.

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Güncel Atatürk simsarı Yılmaz Özdil'in skandal Kıbrıs sözleri akıllara HDP'yi getirdi!
            SON DAKİKA