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    • 14.12.2021 21:13
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    • 14.12.2021 21:13
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    Türkiye'den Haiti'ye taziye! 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti...

    Dışişleri Bakanlığı, Haiti'nin Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İşte detaylar...

    Türkiye’den o ülkeye taziye mesajı!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

    "ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"
    Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

    Haiti'nin Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre civardaki 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, onlarca yaralı da hastaneye kaldırılmıştı.

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    Haberler Güncel Türkiye'den Haiti'ye taziye! 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti...
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