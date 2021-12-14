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    • 15.12.2021 09:16
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    KYK burs alabilirsiniz ne demek? TCKN ile eşleşen kredi numarası bulunamadı nedir? KYK burs sonuçları sorgulama ekranı!

    Aralık ayının ortaları yaşanırken KYK sonuçları ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyordu. En son 10 Kasım'da başvuruları alan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı." denildi. Peki, KYK burs alabilirsiniz ne demek? TCKN ile eşleşen kredi numarası bulunamadı nedir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK burs sonuçları sorgulama ekranı! KYK burs alabilirsiniz ne demek? TCKN ile eşleşen kredi numarası bulunamadı nedir?

    Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören binlerce üniversite öğrencisi 10 Kasım son tarih olmak üzere başvurularını yaptı. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamada KYK burs sonuçları açıklandı. Peki, KYK burs alabilirsiniz ne demek? TCKN ile eşleşen kredi numarası bulunamadı nedir? İşte detaylar!

    KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması şöyle;

    Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi" sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun.

    https://www.turkiye.gov.tr/

    E-DEVLET KYK BAŞVURU EKRANI

    BURS ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

    KYK burs başvuru sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz." cümlesi yazıyorsa burs başvurunuzun onaylandığı ve size karşılıksız burs desteği yapılacağı anlamına geliyor.

    KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

        Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

        Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

        Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

        Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

        Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.
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        Haberler Güncel KYK burs alabilirsiniz ne demek? TCKN ile eşleşen kredi numarası bulunamadı nedir? KYK burs sonuçları sorgulama ekranı!
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