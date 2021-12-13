Son dakika: Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Başkan Erdoğan, fahiş fiyat konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin soru üzerine, en çok rahatsızlık duyduğu konunun stokçuluk olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir, yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki cezai müeyyide çok düşük.

"ÜZERİNE ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

Ben Mehmet Bey'e de söyledim, hazırlıklarınızı yapın, bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et' diyemeyiz. Ne gerekiyorsa, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız, üzerine üzerine de gideceğiz bu işin."

"STOKÇULARA MEZAR EDECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve stokçuluğa karşı net bir mesaj daha vermişti.

Erdoğan, "Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarın sağlanması olduğunun farkındayız. Çarşı pazardaki kimi ürünlerde fahiş fiyat artışlarının çoğunun mantıklı bir izahı bulunmadığını da görüyoruz. Zincirleme fiyat artışlarının zehirlediği iklimin giderilmesi gerektiğini biliyoruz. Biz bu mücadeleyi verirken doların yükselmesini bekleyip malını 2 kat, 3 kat artıranlara söylüyorum, sonunuz hüsran olacak. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Yapanlar varsa bedelini ödeyecekler." ifadelerini kullanmıştı.