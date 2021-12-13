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    • 13.12.2021 18:38
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    Son dakika: Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın 'bedelini ağır ödeyecekler' dediği stokçulara karşı harekete geçildi. Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. 8 maddelik yasa teklifi; stokçuluk cezasında üst sınırın 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltilmesini öngörüyor. İşte detaylar...

    Stokçular yandı!

    Stokçuluk yaparak başta gıda maddeleri olmak üzere birçok ürünün fiyatını yükselten stokçulara karşı harekete geçildi.

    Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif 8 maddeden oluşuyor.

    Teklif stokçuluk cezasında üst sınırın 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltilmesini öngörüyor.

    Teklifte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

    KADEMELİ CEZA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan stokçuluk düzenlemesi cezaları hem kademelendiriyor hem de ağırlaştırıyor. Perakende Satış Yasasının 18'inci maddesinde yapılacak değişikliğe göre ilk grupta düşük orandaki stokçuluk yapanlar yer alacak. Buradaki cezalar 50 bin ile 100 bin lira arasında olacak. İkinci kademedeki daha büyük oranda yapılan stokçuluklar bulunacak ve 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında ceza verilmesi sağlanacak.


    BOTAŞ'IN VERGİLERİNDEN VAZGEÇİLİYOR
    BOTAŞ'ın ithalattan doğan vergilerinden Hazine'nin vazgeçmesine dönük bir düzenleme yapılacak. Düzenleme BOTAŞ'ın özellikle gümrük vergisi borçlarının silinmesi anlamına geliyor. Devletin bunlardan feragat etmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

    YENİLENEBİLİR ENERJİ
    Yenilenebilir enerji alanında kapasite artışı sırasında yerli ürünü tercih eden firmalara, tarife artışı olanağı sağlanacak. Bu düzenleme yerli üretimi teşvik amacıyla eskiden uygulanıyordu ancak geçen haziran ayında vazgeçilmişti. Yeniden başlayacak uygulamaya göre kapasite arttırımına gidecek yenilenebilir enerji üreten şirketlerin, yerli üreticiden alacağı makina, tribün, kanat gibi teçhizatı desteklenecek.


    Devlet, yerli ürün kullanan şirketlerin enerji satış birim fiyatlarını belli oranda yükseltmelerine izin verecek. Böylece, pahalı da olsa yerli ürün kullanımı teşvik edilecek, ithalata bağlılık azaltılacak. Bunu yapan şirketlere de belli oranlarda satış avantajı sağlanacak.

        LİMANLAR DÜZENLEMESİ DE VAR
        Daha önce görüşülen torba yasa teklifinden son anda çıkartılan limanların işletilmesine ilişkin madde yeni torba yasa teklifine alınıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, düzenleme, 49 yılın altında işletme hakkı bulunan firmaların kullanıp süresini 49 yıla çıkarmalarına olanak tanıyor. Bu hakkın kullanımı için uluslararası danışman şirketlerince değer tespiti ve fiyatlandırma yapılacak. Aradaki süre için bu miktarı ödeyecek mevcut işletme sahiplerine öncelik verilecek. Ödeyemezlerse yeni ihaleye çıkılacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
        Başkan Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a yapacağı resmi ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenlemiş ve stokçuluğa fırsat vermeyeceklerini açıklamıştı.

        Başkan Erdoğan, fahiş fiyat konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin soru üzerine, en çok rahatsızlık duyduğu konunun stokçuluk olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir, yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki cezai müeyyide çok düşük.

        "ÜZERİNE ÜZERİNE GİDECEĞİZ"
        Ben Mehmet Bey'e de söyledim, hazırlıklarınızı yapın, bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et' diyemeyiz. Ne gerekiyorsa, başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız, üzerine üzerine de gideceğiz bu işin."

        "STOKÇULARA MEZAR EDECEĞİZ"

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve stokçuluğa karşı net bir mesaj daha vermişti.

        Erdoğan, "Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarın sağlanması olduğunun farkındayız. Çarşı pazardaki kimi ürünlerde fahiş fiyat artışlarının çoğunun mantıklı bir izahı bulunmadığını da görüyoruz. Zincirleme fiyat artışlarının zehirlediği iklimin giderilmesi gerektiğini biliyoruz. Biz bu mücadeleyi verirken doların yükselmesini bekleyip malını 2 kat, 3 kat artıranlara söylüyorum, sonunuz hüsran olacak. Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Yapanlar varsa bedelini ödeyecekler." ifadelerini kullanmıştı.

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