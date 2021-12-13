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    Bir dağ hikayesi

    Bolu Dağı’nda yıllar önce trafik kazasında ölen pop müzik sanatçısı Aylin Urgal’ın çocukları, “Tünel olsaydı, şimdi annemiz yaşıyordu” dedi! Yıllarca bitirilemeyen Bolu Dağı Tüneli'ni AK Parti tamamladı. 'Yaşam Tüneli'ni 2007'de Başkan Erdoğan açtı.

    Bir dağ hikayesi

    Bolu Dağı, sürücüler için yıllarca kâbus oldu. Kamyonların tek şeride düşürdüğü dağ yoluda çok sayıda kaza oldu, ocaklar söndü. 26 Nisan 1985'teki otobüs kazasında ise 21 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında pop müziği sanatçısı Aylin Urgal da vardı.

    Urgal'ın geride 5 yaşında ikiz çocukları kaldı. O çocuklar büyüdü. Anneleri gibi pop müziği sanatçısı oldu. İzmirli sanatçılar Uğur ve Tevfik Soyurgal sahnede kendi eserleriyle beraber annesinin şarkılarını da söylüyor. Uğur Soyurgal "O faciayı yıllarca gözümde canlandırdım. O tarihte tünel olsa kaza olmazdı. Annemin öldüğü Bolu Dağı'ndan hiç geçemek istemedim" dedi. GÜL KİREKLO

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