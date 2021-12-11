TOGEMDER, ihtiyaç sahibi aileler için toplandı

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce (TOGEMDER), dün Bahçe Satışları Kermesi yapıldı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu derneğin Üsküdar'daki binasında yapılan etkinlikte bağış olarak gelen kıyafetten tabloya birçok ürün, ihtiyaç sahibi aileler için satıldı. Kermesin tüm geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlandı. TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, "Bu ürünlerin satışını sağlayıp elde ettiğimiz geliri ihtiyaç sahibi ailelere iletmenin derdindeyiz" açıklamasını yaptı.