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    TOGEMDER, ihtiyaç sahibi aileler için toplandı

    Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce (TOGEMDER), dün Bahçe Satışları Kermesi yapıldı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu derneğin Üsküdar'daki binasında yapılan etkinlikte bağış olarak gelen kıyafetten tabloya birçok ürün, ihtiyaç sahibi aileler için satıldı. Kermesin tüm geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlandı. TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, "Bu ürünlerin satışını sağlayıp elde ettiğimiz geliri ihtiyaç sahibi ailelere iletmenin derdindeyiz" açıklamasını yaptı.

    TOGEMDER’in iyilik bahçesi

    Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce (TOGEMDER), dün Bahçe Satışları Kermesi yapıldı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onursal Başkanı olduğu derneğin Üsküdar'daki binasında yapılan etkinlikte bağış olarak gelen kıyafetten tabloya birçok ürün, ihtiyaç sahibi aileler için satıldı. Kermesin tüm geliri ihtiyaç sahiplerine bağışlandı. TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, "Bu ürünlerin satışını sağlayıp elde ettiğimiz geliri ihtiyaç sahibi ailelere iletmenin derdindeyiz" açıklamasını yaptı.

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    Haberler Güncel TOGEMDER, ihtiyaç sahibi aileler için toplandı
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