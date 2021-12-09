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    • Güncel
    • 09.12.2021 09:22
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    • 09.12.2021 09:22
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    Yılbaşı öncesi yine iş başındalar! İzmir'de 6 bin litre kaçak içki ele geçirildi!

    İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu Mahallesi'nde bir iş yerinde bandrolsüz içki üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarmanın önceki gün iş yeri ve 2 depoya eş zamanlı düzenlediği baskında, farklı ebatlarda 7 bin 33 şişe bandrolsüz şarap olmak üzere toplam 6 bin 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

    Yılbaşı öncesi yine iş başındalar! 6 bin litre kaçak içki!

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 6 bin 25 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu Mahallesi'nde bir iş yerinde bandrolsüz içki üretildiği ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Jandarmanın önceki gün iş yeri ve 2 depoya eş zamanlı düzenlediği baskında, farklı ebatlarda 7 bin 33 şişe bandrolsüz şarap olmak üzere toplam 6 bin 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

    İş yeri sorumlusu K.G. gözaltına alındı.

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