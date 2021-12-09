Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat! (9 Aralık hava durumu)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu,Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'un kuzey ve doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

ORDU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı