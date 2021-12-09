Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.12.2021 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2021 08:46
    ABONE OL

    Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat! (9 Aralık hava durumu)

    Kış geldi çattı! Meteoroloji'den son dakika uyarıları peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı olacağı belirtildi. Açıklamada "Yağışların, yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor." ifadelerine yer verildi. İşte bölge bölge son dakika hava durumu tahmini...

    Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın, Sinop ve Sivas çevreleri, Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Edirne çevreleri, İzmir'in güney ve batı ilçeleri, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege ve Akdeniz'de 2-4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BURSA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

            EGE

            Parçalı ve çok bulutlu,gece saatlerinden sonra İzmir'in güney ve batı ilçeleri, Aydın'ın batı kesimleri ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 11°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            DENİZLİ °C, 15°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            İZMİR °C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri sağanak yağışlı

            MUĞLA °C, 12°C

            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

            AKDENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.. Bu gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

            ADANA °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            ANTALYA °C, 19°C

            Parçalı ve çok bulutlu

            HATAY °C, 15°C

            Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında gece saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.

            ISPARTA °C, 14°C

            Parçalı ve çok bulutlu

                İÇ ANADOLU

                Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yağmur ve karlakarışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

                ANKARA °C, 10°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 11°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                KONYA °C, 12°C

                Parçalı ve çok bulutlu

                SİVAS °C, 8°C

                Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu.

                BATI KARADENİZ

                Parçalı ve çok bulutlu,Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'un kuzey ve doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

                BOLU °C, 9°C

                Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 16°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                KASTAMONU °C, 10°C

                Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

                ZONGULDAK °C, 14°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ

                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

                ORDU °C, 15°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                RİZE °C, 16°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 14°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 15°C

                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU

                Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

                BİNGÖL °C, 5°C

                Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

                ERZURUM °C, 2°C

                Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                KARS °C, 3°C

                Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                VAN °C, 5°C

                Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU

                Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 12°C

                Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

                GAZİANTEP °C, 10°C

                Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 11°C

                Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 12°C

                Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı
                Haberler Güncel Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat! (9 Aralık hava durumu)
                    SON DAKİKA