Türk istihbaratı terör örgütü DEAŞ'ın kirli planını ortaya çıkardı! Kalabalık noktalara terör saldırıları planladılar

DEAŞ'ın 39 kişilik hücresi operasyonla çökertilince terör örgütünün planları alt üst oldu. Örgüt sorumlularının; ayrıca kendilerine finansal destek sağlanması için örgüt üyelerini hırsızlık, soygun ve gasp başta olmak üzere farklı suçlara yönlendirdikleri ve söz konusu suçlar için bir "Ekip" kurma arayışında oldukları da ortaya çıktı. Operasyonda DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri (Sorumlusu) olduğu iddia edilen "Ebu El Bera El-Turki" kod adlı Fazlı K. (29) da yakalanmış ve tutuklanmıştı.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; geçtiğimiz aylarda terör örgütü DEAŞ'ın Pendik İlçesi'nde bulunan Lojistik Hücresi'ni titiz bir çalışmayla deşifre etti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri örgüt üyeleri tarafından "Güvenli Ev" olarak tanımlanan ve "Mudafa" adı verilen gizli Hücre Evi'ne Özel Harekat destekli operasyon yaptı.
2'si Rusya uyruklu 39 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan terör örgütü DEAŞ üyelerinin barınma ve lojistik ihtiyaçlarından sorumlu olan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri (Sorumlusu) "Ebu El Bera El-Turki" kod adlı Fazlı K. (29) da yakalanarak Hücre Evi'nin sözde yöneticisi 5 suç ortağıyla birlikte tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sabah'ın haberine göre, o operasyonun ve soruşturmanın detayları şöyle...
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