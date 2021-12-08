Türk istihbaratı terör örgütü DEAŞ'ın kirli planını ortaya çıkardı! Kalabalık noktalara terör saldırıları planladılar

Terör örgütü DEAŞ'ın, bazı Sivil Toplum Kuruluşları'na, bazı radikal gruplara ve bu bunlara bağlı olan dernek, kafe, restoran gibi noktalara yönelik siyasi karışıklık amaçlayan terör saldırıları planladığı ve operasyonla terör örgütü DEAŞ adına hedeflenen bütün saldırıların engellendiği de İstanbul Emniyeti tarafından hazırlanan İstihbarat Raporları'na yansıdı. Üst düzey DEAŞ sorumlularının; terör örgütüne gelir sağlamak adına terör örgütü üyelerini gasp, hırsızlık ve soygun başta olmak üzere farklı suçlara yönlendirdiği de ortaya çıktı. Sözde DEAŞ sorumlularının terör örgütüne finansal destek sağlanması hedeflenen suçlar için bir "Ekip" kurma arayışında oldukları da tespit edildi ve İstihbarat Raporları'na yansıdı.