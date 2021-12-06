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    • Güncel
    • 06.12.2021 08:52
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    • 06.12.2021 08:52
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    Zemheri ne zaman? Zemheri nedir, 2021 yılında hangi tarihte başlayacak? Zemheri zamanı neler yaşanır?

    Aralık ayının ilk haftası yaşanırken tüm illerden vatandaşlar Zemheri ne zaman? Sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul’da hava sıcaklıklarının güzel seyretmesi ve soğuk havaların Aralık ayında olmamıza rağmen kendisini göstermemesi çetin kışların ne zaman geleceğini merak ettirdi ve araştırmalar da hız kazandı. Peki Zemheri nedir, 2021 yılında hangi tarihte başlayacak? Zemheri zamanı neler yaşanır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Zemheri ne zaman?

    Zemheri ne zaman? Zemheri nedir, 2021 yılında hangi tarihte başlayacak? Zemheri zamanı neler yaşanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Havaların yazdan kalma devam etmesin ve Aralık ayının ilk günlerinin yaşanıyor olması soğuk havaların ne zaman geleceğini merak ettirdi. Özellikle İstanbullu vatandaşlar zemheri zamanı hakkında bilgi edinmek ve hangi tarihler arasında yaşanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

    ZEMHERİ NE ZAMAN?

    22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

    Öte yandan zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

        METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI GELDİ!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın bugün Kuzey Ege'den başlayarak Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı ile güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        Salı günü de fırtınanın Güney Ege'de yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde ise etkisini azaltması tahmin ediliyor.

        Batı ve Orta Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, salı günü ise 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz'de salı gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

        Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçıların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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