Zemheri ne zaman? Zemheri nedir, 2021 yılında hangi tarihte başlayacak? Zemheri zamanı neler yaşanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Havaların yazdan kalma devam etmesin ve Aralık ayının ilk günlerinin yaşanıyor olması soğuk havaların ne zaman geleceğini merak ettirdi. Özellikle İstanbullu vatandaşlar zemheri zamanı hakkında bilgi edinmek ve hangi tarihler arasında yaşanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
ZEMHERİ NE ZAMAN?
22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.
Öte yandan zehmeri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.