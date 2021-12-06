Philip Morris - JTI - BAT yeni zamlı sigara fiyat listesi! 7 Aralık 2021 Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar?

Sigara zammına dair son dakika gelişmeler merak edilmeye başlandı. Fiyatlarla ilgili herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı tiryakiler tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Sosyal medyada konuşulan iddialar doğrultusunda sigara fiyatlarına zam geleceği ileri sürülüyor. Tiryakiler bu bağlamda hangi markaların fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırmalara devam ediyor. Peki, 7 Aralık hangi sigara markalarına zam geldi? 7 Aralık Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris Sigara fiyat listesi!
6 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?
Sigara zammına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
6 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL