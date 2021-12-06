Philip Morris - JTI - BAT yeni zamlı sigara fiyat listesi! 7 Aralık 2021 Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar?

Sigara zammına dair son dakika gelişmeler merak edilmeye başlandı. Fiyatlarla ilgili herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı tiryakiler tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Sosyal medyada konuşulan iddialar doğrultusunda sigara fiyatlarına zam geleceği ileri sürülüyor. Tiryakiler bu bağlamda hangi markaların fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek için araştırmalara devam ediyor. Peki, 7 Aralık hangi sigara markalarına zam geldi? 7 Aralık Tekel, Kent, Rothmans, Viceroy, Pall Mall sigara fiyatları ne kadar oldu? Philip Morris Sigara fiyat listesi!