Son dakika: AK Parti'den, Güney Kıbrıs'taki Larnaka Ulu Camii’ne yönelik saldırıya kınama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Aralık akşamı Larnaka Büyük Camii'ne çirkin bir saldırı gerçekleştiği belirtildi.
Saldırıda yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Rum polisi tarafından yürütülen soruşturmanın sonucu yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedildi.
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İbadethanelere saldırı barışa değil, kin, nefret ve husumetin artmasına yol açar. KKTC Din İşleri Başkanlığı olarak olayın meydana geldiği yerdeki yetkilileri hem bu çirkin saldırıyı takibe hem de manevi değerlerimizin sembolleri niteliğindeki mabetleri korumakta hassasiyete çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Rum kesimindeki farklı camilere daha önce de çok sayıda saldırı düzenlenmişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki Larnaka Ulu Camii'ne yönelik saldırıyı kınayarak, "Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ta bulunan Larnaka Ulu Camii'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. İslam ve Türk düşmanlığının göstergesi olduğunu belirttiği saldırılara karşı Rum Yönetimi'nin yeterli tedbir almadığını kaydeden AK Parti'li Çelik, "Rum Yönetimi, geçen yıl benzer bir provokatif eylem gerçekleştirildiğinde etkili bir soruşturma yürütmedi. Bunun doğal sonucu olarak yine benzer bir çirkin hadise yaşanmıştır. İslam ve Türk düşmanlığını teşvik edenler bu saldırılardan sorumludur. Kıbrıs Rum Yönetimi'ni bu alçakça eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya çağırıyoruz. Rum Yönetimi, bu çirkin saldırının faillerini bir an önce yakalayıp, hukuk önünde en kısa sürede hesap sormalıdır" dedi.