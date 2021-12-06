Kurban Bayramı 2022 yılında hangi tarihte? Diyanet dini günler takvimine göre 2022 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Yılın son ayı yaşanırken 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Diyanet dini günler takvimine göre Müslüman alemi için önemi büyük olan ve kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'nın 2022 yılında hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Hem ibadetlerini gerçekleştirmek hem de bayram tatilini değerlendirip planlar yapmak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramı günlerinin 2022 yılında hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geldiğini araştırıyor. İşte detaylar…
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.