Mahkemeden Çiftlik Bank Tosuncuk'u Mehmet Aydın'a bir şok daha! Abisinin başvurusuna ret

TOPU KARDEŞİNE ATMIŞTI

Fatih Aydın tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde, şirkette önemli bir pozisyonunun olmadığını formaliteden şirkete az bir hisse ile ortak edildiğini kaydetmişti.

Dahası kardeşi Mehmet Aydın ile kardeşlik ilişkisinin hiçbir zaman samimi olmadığını ifade ederek bir anlamda suçu kardeşine atmış, "Ben şirkette getir-götür işi yapardım. Aydın'ın beni şirketine sözde ortak yapmaktan, maaş karşılığı şarküterisinde çalıştırmaktan ve Uruguay'da yaşadığım sürede 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı. Kurmuş olduğu şirketlerinde beni söz sahibi yapmadı. Şirketlerin hiçbir yönetim aşamasında olmadığım için mağdurların zararlarını, mağdurlardan toplanan paraların nerede ve ne amaçla kullanıldığını da bilmem mümkün değildir. Bunun cevabını kardeşim Mehmet Aydın bilir" diye de eklemişti.