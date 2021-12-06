Mahkemeden Çiftlik Bank Tosuncuk'u Mehmet Aydın'a bir şok daha! Abisinin başvurusuna ret

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandıran Çiftlik Bank'ın CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan firari Fatih Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından geçtiğimiz ay Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda verdiği ifadesinin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM
Daha önce hakkında 3 kez Çiftlik Bank davası açılan ve toplamda 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Fatih Aydın'ın hakkında yüzü aşkın mağdurun şikayetçi olduğu soruşturma dosyasında savcılık Aydın'ın aylık tutukluluk incelemesi için dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.