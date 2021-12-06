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    • 07.12.2021 11:19
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    • 07.12.2021 11:19
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    Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım neden öldü, hastalığı neydi? Emel Yıldırım kimdir, kaç yaşındaydı?

    Emel Yıldırım hakkında aramalar hız kazandı. Son dakika haberine göre, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve gazeteci Emel Yıldırım hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, Emel Yıldırım kimdir, kaç yaşındaydı? Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım neden öldü, hastalığı neydi? Sorularının yanıtını arıyor. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım neden öldü, hastalığı neydi?

    Son dakika haberine göre, eski CHP Henel Başkan Yardımcısı ve gazeteci Emel Yıldırım hayatını kaybetti. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi duyurdu. Demir yaptığı açıklamada, ""Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım'ı kaybettik" dedi. Peki, Emel Yıldırım kimdir, kaç yaşındaydı? Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım neden öldü, hastalığı neydi? İşte tüm merak edilenler...

    EMEL YILDIRIM NEDEN ÖLDÜ?

    Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, "Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, gazeteci Emel Yıldırım'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik" dedi.

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    Haberler Güncel Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım neden öldü, hastalığı neydi? Emel Yıldırım kimdir, kaç yaşındaydı?
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