Elebaşı FETO'nun avukatı Adnan Şeker tarafından el yazısı ile Hilal Kamacı'ya yazılan 3 sayfalık mektup ele geçirildi

'ONU BU İŞE BİZ SOKTUK DİYE DÜŞÜNMEMELİSİN'

Şeker mektubunda Kamacı'ya telefon numarasını değiştirmesi gerektiğini ve eski alışkanlıklarından uzak durması gerektiğini söyleyerek, "Avukat Candan hanımın durumundan sonra bu daha da elzem hale geldi telefonları ve numaraları değiştirin mümkünse arkadaşlar ile (sıkıntılı arkadaşlar) ile yüz yüze görüşmekten imtina edin. Candan hanım çok rahattı, çok girip çıkıyordu sağa sola şahsen ellerinde bir şey olmadığını düşünüyorum olsaydı sorarlardı. Veya diğer kişilere de sirayet ederdi. Candan hanımdaki olayın tekrar vuku bulmamasını temenni ediyorum. İlk şart eski alışkanlıklarınızdan uzak durma ama bununla birlikte çok büyük değişiklik yapmamak...



Partnerinize çok selamlarımı ilet lütfen ben de onu çok sevdim. Çok düzgün ve saygıyı hak eden bir insan. Biraz sıkıntı yaşadığından haberdarım. İnşallah problem yaşamayacaktır. Geçmiş olduğunu ümit ediyorum. Onu bu işe biz soktuk diye düşünmemelisin önce de bu işleri yapıyorlardı. Ama tabi bu kadar yoğun değildi, bu konuda kendini suçlamamalısın kaderde olunca sebebinde çok önemli olmuyor biliyorsun. Memlekete gitme işini azaltsan özellikle aynı kimlikle fena olmaz. Dikkat et lütfen bir müddet sadece kovaya çekilin." dedi.