BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganı palavradır (Güncel haberler)

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' sloganı palavradır" dedi. Türkiye'de kadın ölümlerinin sözleşme imzalanmadan önce yıllık 100'ün altındayken, imzalandıktan sonra neredeyse 500'e çıktığını söyledi.
CAMİYE SALDIRIYA TEPKİ
Türkiye, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Açıklamada "Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TEMA TAKLİDİYLE VURGUN
Türkiye, yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken, bu durumu fırsata çevirmeye çalışan dolandırıcıların harekete geçtiği anlaşıldı. TEMA'nın adını kullanan dolandırıcılar, 'temaderneği.com' adlı site hazırlayıp para topladı.