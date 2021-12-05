SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.