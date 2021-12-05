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    • Güncel
    • 05.12.2021 12:11
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    • 05.12.2021 12:11
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    SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist öldürüldü

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Irak’ın kuzeyinde PKK’ya bir darbe daha

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    İşte Bakanlıktan yapılan açıklama
    Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha! 3 terörist öldürüldü
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